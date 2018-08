Una dona xinesa acaba casada amb un desconegut per accedir a una feina

Una dona de Hong Kong de 21 anys que esperava trobar la primera feina a la indústria de la bellesa va acabar casada amb un estrany, un ciutadà xinès, víctima d'una aparent estafa. La dona va explicar que tot va començar en respondre a una oferta de treball d'artista de maquillatge que va veure a Facebook. Els reclutadors li van proposar convertir-se en planificadora de bodes i per a això li van oferir el passat mes de juny un curs de capacitació gratuït a Hong Kong, que exigia aprovar un examen de planificació de noces a Fuzhou. El curs incloïa un matrimoni simulat amb un home d'una edat similar a la seva, pel qual ella i el que havia de figurar com el seu espòs van signar un document en una oficina del govern local i es van casar oficialment. Els reclutadors li van garantir a la dona que no hi hauria problema perquè coneixien a l'alcalde, però el casament és legal.