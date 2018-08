La Guàrdia Civil arresta 10 immigrants a Ceuta per l'assalt a la tanca del 26 de juliol

Efectius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Ceuta van detenir a primera hora del matí al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) de la ciutat autònoma deu estrangers acusats de presumpte delictes d'organització criminal, lesions i atemptat com a suposats caps de l'assalt «violent» que el 26 de juliol va permetre l'entrada a territori espanyol de 602 indocumentats a través del perímetre fronterer. Els arrestos es van practicar després de l'anàlisi de les gravacions de les càmeres de seguretat de la tanca que separa la ciutat espanyola del Marroc i la pràctica d'altres diligències d'investigació. El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Ceuta, que estava de guàrdia el dia de l'assalt, ha decretat el secret de sumari sobre aquestes actuacions.

La Guàrdia Civil ja va posar a disposició judicial el 31 de juliol un atestat amb les dades dels 602 migrants indocumentats nacionals de Guinea Conakry (sobretot), Gàmbia, el Congo, el Txad i el Camerun que van accedir a la ciutat i els de els 18 funcionaris de l'institut armat que van resultar ferits durant l'«assalt més violent que recordem», segons el va qualificar el director general de la Benemèrita, Félix Azón.

Creu Roja va informar que va atendre 22 guàrdies civils i 132 migrants. Vint refugiats i deu agents van ser traslladats a l'Hospital, on únicament cinc estrangers van haver de ser ingressats. Els immigrants van utilitzar, segons la Guàrdia Civil, radials amb bateries per violentar la tanca fronterera i van llançar calç viva amb excrements i oli de bateries de cotxe sobre els agents encarregats de custodiar el perímetre.

La Guàrdia Civil va informar que la detenció dels immigrants ha permès identificar els subsaharians que van protagonitzar la «direcció logística i operativa» de l'assalt violent a la tanca de la ciutat del passat 26 de juliol. El suposat cap és un togolès que va oferir «forta resistència» a l'arrest i va causar ferides lleus a un agent. La Guàrdia Civil va destacar en una nota de premsa que entre els detinguts hi ha «el cap del grup que va liderar la violenta entrada a territori nacional de 602 immigrants de manera irregular i violenta». Els detinguts durant el matí d'ahir procedeixen del Togo (1), Camerun (2) i de la República de Guinea (7).



Explicacions de Marlaska

Els arrestos es van dur a terme un dia abans que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparegui al Congrés per explicar la política migratòria després dels assalts a la tanca fronterera.

El 22 d'agost es va produir un altre assalt massiu de la tanca de Ceuta. Un dia després, el Govern va tornar al Marroc 116 immigrants en aplicació de l'Acord de Readmissió de 1992 amb el regne alauita, segons el qual Espanya pot lliurar al Marroc els que des d'allà hagin accedit irregularment, amb independència del seu país d'origen i altres consideracions.

Per part seva, la delegada del Govern a Ceuta, Salvadora Mateos, va assegurar que creu que els estrangers que accedeixen a territori espanyol de forma «violenta» seran retornats al Marroc, com els 116 que ho van aconseguir el 22 d'agost. «Creiem que sí, que es continuarà igual, el que entra violentament i agredint rebrà la mateixa resposta», va anunciar Mateos.

La delegada va explicar que «no estem disposats a que passi alguna desgràcia a la frontera ni a les forces marroquines ni a les nostres, a la Guàrdia Civil, per estar treballant i complint amb la seva obligació», va afegir. Segons Mateos, «tot el que vingui en actitud violenta per descomptat no estem disposats a consentir-ho de cap manera».