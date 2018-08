May assegura que un Brexit sense acord «no seria la fi del món»

La primera ministra britànica, Theresa May, va defensar que si finalment el Brexit es produís sense acord, tal com auguren algunes veus des del Regne Unit, «no seria la fi del món». May va respondre així a una carta enviada la setmana passada pel ministre d'Economia, Philip Hammond, al comitè de finances en la qual alerta de l'impacte econòmic que tindria per al Regne Unit abandonar la Unió Europea sense acord. Interrogada sobre aquest assumpte, la primera ministra va retreure a Hammond la publicació de la carta perquè, segons va explicar, es basa en dades del passat mes de gener.

Sobre la perspectiva que la ruptura entre Londres i Brussel·les es produeixi sense arribar a cap pacte sobre la metodologia per fer-ho, May va fer referència a les paraules del director de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), Roberto Azevêdo, sobre les conseqüències econòmiques de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea: «No serà un passeig pel parc» però «no serà tampoc la fi del món». A més, la primera ministra britànica va destacar que el Govern «està realitzant els preparatius necessaris» perquè el Regne Unit surti beneficiat en qualsevol escenari. En tot cas, May va insistir que «és millor no tenir acord que arribar a un mal pacte», si bé al mateix temps va confiar que les dues parts aconseguiran entendre's abans de la data límit establerta, el 29 de març de 2019, quan el Brexit es produirà de forma automàtica.

El negociador en cap de la Unió Europea per al Brexit, Michel Barnier, i el seu homòleg britànic, Dominic Raab, van anunciar la setmana passada després de la seva reunió a Brussel·les que negociaran «de manera continuada» en les properes setmanes amb la finalitat d'aconseguir un acord cap a tardor, el que permetria que hi hagués temps suficient per implementar-lo.