Una parella espanyola abandona a una nena adoptada a l'Índia

La polèmica ha esclatat a l'Índia després de donar-se a conèixer que una parella espanyola va abandonar a una nena índia que havien adoptat el gener passat després de descobrir que la menor tenia suposadament 13 anys d'edat i no 7 com indicaven els seus papers, han informat a Efe fonts oficials de tots dos països.

"És molt desafortunat que una nena adoptada hagi estat abandonada a Espanya. He demanat al nostre ambaixador a Espanya, DB Venkatesh Varma, que la retorni immediatament a l'Índia, on assegurarem la seva reinserció i custòdia", va escriure a Twitter la ministra índia de Desenvolupament de la Dona i el Nen, Maneka Gandhi.

La parella que va adoptar la nena resideix a Saragossa i la menor està a la ciutat al Centre d'Observació i Acollida d'Aragó, ha dit el director general de l'Organisme Central de Recursos d'Adopció (CARA) , Deepak Kumar.

"Els pares van afirmar que van ser enganyats pel que fa a l'edat real de la nena i es va impulsar el procés d'adopció de la menor donant una informació errònia", va afirmar Kumar, que va aclarir que la jove va arribar a Espanya el passat 18 de gener.

La font va explicar que les autoritats índies estan estudiant si la menor vol tornar al seu país natal o quedar-se a Espanya, ja que la nena té la nacionalitat espanyola en haver estat adoptada, d'acord amb el conveni que regula les adopcions internacionals.

La parella espanyola es va posar en contacte per correu electrònic amb CARA per denunciar que van descobrir que la nena té almenys 13 anys d'edat i no 7 com a apareixia en els papers de l'agència d'adopció Udaan, situada a l'estat central indi de Madhya Pradesh .

Segons Kumar, "a primera vista, (l'edat) ha estat establerta a Espanya, però les nostres pròpies agències estan verificant, per la qual cosa s'ha format un comitè".

El director general va afirmar que l'ambaixada índia està en contacte amb les autoritats espanyoles, i ha precisat que la nena podria quedar-se amb una família d'acollida o ser enviada a un centre fins que sigui novament adoptada o torni a l'Índia.

Una font del Govern d'Aragó, que va demanar no ser identificada, va confirmar a Efe que la nena està sota tutela del servei d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de l'Institut Aragonès de Serveis Socials.

"S'està treballant en coordinació amb les autoritats índies per garantir els drets de la menor i buscar alternatives", va explicar.

El director d'CARA a l'estat de Madhya Pradesh, Ramachandra Reddy, ha assegurat a Efe que l'organisme examinarà "molt aviat" els documents originals de l'adopció, en mans de l'agència índia.

CARA ha rebut "un parell" de queixes d'altres famílies que van adoptar menors amb Udaan, segons la mateixa font, encara que no va afegir més detalls.

Les autoritats índies van tractar sense èxit d'inspeccionar els documents fa uns dies, va explicar a Efe un altre membre de CARA a Madhya Pradesh, Durgesh Keswani.

La font, que va participar personalment en la inspecció, va dir que els responsables d'Udaan es van negar a lliurar els papers als funcionaris indis.

Keswani va assenyalar a més que al centre s'havien produït altres irregularitats, com que tres homes estaven al càrrec de dues nenes més grans de sis anys, quan la llei estipula que només el personal femení pot tenir cura de les nenes que superin aquesta edat.

Segons dades del Govern indi, en el gegant asiàtic es van adoptar entre abril de 2016 i març de 2017 3.210 menors, 578 d'ells per pares estrangers.