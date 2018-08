Tomatina de rècord

El municipi valencià de Bunyol ha tornat a tenyir els seus carrers de vermell, un any més, amb la Tomatina, la tradicional batalla que consisteix en el llançament de tomàquets entre els participants, i que enguany ha arribat a un "rècord" de venda d'entrades , segons ha explicat l'alcaldessa de la localitat, Jonquera Carrascosa, que ha xifrat l'aforament de 2018 en unes 20.000 persones.

Durant el recorregut s'han llançant 145.000 quilos de tomàquets repartits en set camions. El primer ha començat a circular a les 10.57 hores, quan s'ha escoltat la primera carcassa, mentre que la segona, senyal de la finalització del recorregut, ha sonat a les 12.00 hores.

Bunyolenses i visitants de tot el món --persones de totes les nacionalitats han comprat entrades: anglesos, americans, francesos, australians, xinesos, entre d'altres-- han rebut als camions amb càntics de "tomàquet, tomàquet" i aplaudiments, als que els camions han contestat amb un constant so del clàxon.

Aquesta, de fet, ha estat una de les edicions més internacionals, ja que, a més, l'han visitat els ambaixadors de Lituània i Bangla Desh, "una mica en representació de la quantitat de països que ens visiten", ha manifestat Carrascosa.

Els assistents a aquesta festa han desfilat pel municipi vestits amb disfresses de tota mena, des de tomàquets o patates fregides, fins Caputxeta o recent casats. A més, molts d'ells anaven "armats" amb ulleres de busseig per protegir-se del líquid que desprenen i alguns impermeables per protegir-se de la pluja de tomàquets.

"No cal molta promoció per a aquesta festa perquè és mundialment coneguda", ha recalcat el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, que ha assegurat que no és "la primera vegada" que gaudeix de la Tomatina, un dia "assenyalat per tota la província ". "Des de la institució cal estar al costat dels municipis i avui baixarem amb els tomàquets, gaudirem d'aquesta festa i estarem amb tota la gent de Bunyol", ha expressat a l'Ajuntament.