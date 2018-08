Trump amenaça Google, Twitter i Facebook: «Han de tenir cura»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va insistir en les seves crítiques contra Google, Twitter i Facebook per les seves suposades polítiques de control d'informació i va advertir que les tres companyies «estan entrant en un terreny molt problemàtic i han de tenir cura». «No és just per a un gran nombre de ciutadans», va denunciar Trump, que va ser preguntat sobre les seves últimes crítiques a les grans firmes d'Internet durant una reunió a la Casa Blanca amb el president de la FIFA, Gianni Infantino. El president nord-americà va denunciar que hi ha «milers de queixes» sobre això. Trump va responsabilitzar fa dies Facebook, Twitter i Google de «silenciar milions de persones» tancant els seus comptes, després que s'informés de l'eliminació de perfils suposadament vinculats a Rússia i l'Iran, mentre que ahir va acusar Google de «manipular» el seu motor de recerca a la xarxa per «suprimir veus conservadores» i oferir principalment notícies negatives sobre el seu Govern. «Els resultats de recerca de Notícies sobre Trump mostren només els punts de vista i informacions dels mitjans de notícies falses; en altres paraules, el tenen manipulat, per a mi i per a altres, de manera que gairebé totes les històries i notícies són dolentes», va assegurar Trump.



Una situació «seriosa»

El president nord-americà va destacar que «Google i altres estan suprimint veus de conservadors i amagant informació i notícies positives», tot afegint que «estan controlant el que podem i no podem veure. Aquesta és una situació molt seriosa, serà afrontada!». Hores després d'aquests tuits, l'assessor econòmic de Trump, Larry Kudlow, va assegurar que el Govern s'està plantejant si hauria de regular Google i el seu motor de recerca.