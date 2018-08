Una vintena de famílies espanyoles, atrapades a Ucraïna amb els nadons

Una vintena de famílies espanyoles estan atrapades a Ucraïna amb els seus nadons nascuts en aquest país per gestació subrogada per la negativa de les autoritats consulars d'Espanya a tramitar la inscripció al registre civil dels acabats de néixer. Andrés i Silvia van arribar a Kíev a principis del passat mes de juliol, quan va néixer el seu nadó, i encara que l'agència intermediària que es va encarregar de gestionar el contracte amb la mare biològica del petit els va avisar de la decisió del consolat espanyol, van creure que seria una cosa temporal. «Sonava a alguna cosa temporal, però ja han passat gairebé dos mesos des que van deixar de fer les proves d'ADN» per les quals s'acreditava que l'home sol·licitant era el pare biològic del nadó, procediment que obria la porta a la concessió de la nacionalitat espanyola del nen, explica Andrés.

El Consolat d'Espanya va deixar de tramitar la documentació dels nadons nascuts per gestació subrogada el passat 5 de juliol, amb el pretext que les proves de paternitat violen la nova Llei de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE), en vigor des de maig. Les autoritats espanyoles argumenten que l'ADN és un material sensible que no pot ser pres per a aquests casos d'acord amb la nova normativa europea. «És una excusa que han posat per deixar de fer les tramitacions per motius polítics i ideològics. La llei l'apliquen tots els països europeus, però veiem aquí parelles d'Itàlia, d'Alemanya, de Portugal que no tenen cap problema amb els seus consolats i s'emporten als seus fills», assenyala Sílvia

La parella ja porta gairebé dos mesos en un hotel als afores de Kíev i seguiran a Ucraïna almenys fins a finals d'octubre, que és la data en què han obtingut cita del consolat per demanar la documentació per al seu nadó. «De tota manera, el que ens diuen a l'Ambaixada és que el normal és que ens deneguin la inscripció al registre civil. A l'octubre ja ens haurà caducat el visat de turista amb qual hem entrat i haurem de sortir del país·, es queixa Andrés. Tot i que en teoria podran tornar a entrar l'endemà, no saben amb qui deixar el petit.