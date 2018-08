Abandonen una nena adoptada en veure que no tenia l'edat que pensaven

El Servei d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de l'Institut Aragonès de Serveis Socials té sota la seva tutela una nena índia a qui una parella de Saragossa va abandonar després de ser adoptada el passat mes de gener després de descobrir que la menor tenia suposadament 13 anys i no set com indicaven els seus papers. Les autoritats índies reclamen ara la menor, que roman en el Centre d'Observació i Acollida d'Aragó, mentre que institucions d'ambdós països treballen en coordinació per garantir els drets de la menor i buscar alternatives.

La ministra índia de Desenvolupament de la Dona i el Nen, Maneka Gandhi, va escriure al seu compte de Twitter: «És molt desafortunat que una nena adoptada hagi estat abandonada a Espanya. He demanat al nostre ambaixador, Venkatesh Varma, que la retorni immediatament a l'Índia, on ens assegurarem de la seva reinserció».