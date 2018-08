Critiquen la policia alemanya per la filtració que va provocar les marxes ultres

La tensió viscuda aquests dies als carrers de Chemnitz es va traslladar ahir als despatxos de la policia alemanya, criticada per les autoritats del país per la filtració d'un document secret clau en la investigació dels successos d'aquests dies. Es tracta del dossier de l'ordre de detenció d'un jove iraquià que presumptament està relacionat amb l'assassinat d'un ciutadà alemany, un crim que va desencadenar l'onada de violència ultra i xenòfoba que viu la ciutat saxona des de diumenge. El document va ser difós a les xarxes socials pel partit populista anti-immigració Alternativa per a Alemanya (AFD), el grup ultra Pro Chemnitz i altres grupuscles d'extrema dreta, en teoria per tal d'encendre els ànims a les marxes violentes i la persecució de migrants que ha tingut lloc aquests dies al municipi.

Després de tres dies consecutius de protestes a la ciutat saxona, ahir no hi va haver enfrontaments i la ciutat va tornar a una relativa normalitat. Una calma que sembla precedir noves mostres d'aquesta tempesta xenòfoba que es va desencadenar després de la mort d'un ciutadà alemany diumenge en una baralla presumptament amb tints racistes. Per a avui està prevista una altra marxa convocada pels ultres.