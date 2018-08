Interior recorda sobre els immigrants que «humanitat no vol dir permissivitat»

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va justificar la devolució al Marroc dels 116 migrants que van saltar la tanca de Ceuta el passat 22 d'agost, afirmant que aquesta acció «va enviar un missatge clar» a les «organitzacions criminals que trafiquen amb persones».

«El missatge és que la immigració ordenada, segura i legal és possible i desitjable, però no la il·legal i violenta», va destacar, per després reivindicar la «seguretat i protecció» de les fronteres d'Espanya amb el Marroc des del respecte als drets humans. «Seguretat sí, però sobretot humanitat, però humanitat no és igual a permissivitat», va afegir el responsable d'Interior durant la seva compareixença al Congrés.

Grande-Marlaska va acudir a la cambra baixa a petició pròpia després de la «reactivació» de l'Acord de Readmissió signat el 1992 entre Espanya i el Marroc, en virtut del qual els 116 migrants subsaharians que recentment van saltar la tanca fronterera de Ceuta van ser retornats al país magribí només 24 hores més tard. El conveni permet a Espanya lliurar al regne alauita els que accedeixin de manera irregular a territori espanyol des d'allà, independentment del seu país d'origen.

Rebuig als «violents»



L'aplicació d'aquest acord, segons va explicar el ministre, es deu al fet que tant Espanya com el Marroc «han volgut enviar un missatge clar» a les màfies dedicades al tràfic d'éssers humans. «No permetrem la immigració violenta que atempta contra les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat», va destacar.

Per altra banda, el titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Ceuta va ordenar l'ingrés a la presó dels dos presumptes caps del salt en grup dins del perímetre de la ciutat autònoma que el passat 26 de juliol es va saldar amb l'entrada en territori espanyol de 602 indocumentats que van superar la doble tanca fronterera amb radials portàtils, maces i cisalles i van enfrontar-se amb la vigilància de la Guàrdia Civil de forma violenta.