L'ONU denuncia que «s'aparta la vista» davant la violència a Nicaragua

L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans va denunciar que la repressió i les represàlies contra els manifestants que en els últims mesos han sortit als carrers contra el president de Nicaragua, Daniel Ortega, continua mentre la comunitat internacional «aparta la vista» davant el que està succeint al país centreamericà.

En un informe, l'oficina que dirigeix Zeid Raad al Hussein va defensar que cal adoptar «mesures urgents» davant la crisi de Drets Humans a Nicaragua, on des de l'abril passat hi ha ja més de 300 morts i més de 300 manifestants han estat detinguts, mentre que molts dels que van participar en les protestes contra el Govern s'han vist obligats a amagar-se o abandonar el país.

Per part seva, el Govern de Nicaragua va considerar «parcial» l'informe de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans que denuncia la repressió contra manifestants opositors i va recriminar als investigadors que no hagin tingut en compte també la violència de «grups colpistes». Nicaragua va deixar clar que no està d'acord «amb el contingut i les recomanacions de l'informe per estar basades en informacions subjectives».