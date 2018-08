Macron: «Soc el principal oponent a les polítiques de Salvini i Orban»

El president de França, Emmanuel Macron, es va reivindicar com el «principal oponent» a les polítiques anti-immigració que promulguen el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban, i el ministre d'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, que dimarts van celebrar una simbòlica reunió a Milà. Macron i les seves polítiques van ser objecte de crítiques després de la reunió entre Orban i Salvini, en la qual aquest darrer va reclamar a les autoritats de França que donessin exemple de «solidaritat» permetent l'entrada de migrants a través del pas de Ventimiglia.

«No recularé ni un pam davant els nacionalistes i els que promouen aquests discursos d'odi», va avisar Macron durant una visita a Dinamarca. «Trobaran en mi al seu principal oponent, tenen raó», va afegir el mandatari gal. Orban i Salvini van advocar per un canvi de paradigma a la UE en matèria de seguretat i fronteres de cara a les eleccions europees de maig de 2019, en què es mesurarà de nou la força electoral de les formacions ultradretanes. La Lliga de Salvini és aliada de Reagrupació Nacional, el partit de Marine Le Pen, mentre que el Fidesz s'emmarca dins el Partit Popular Europeu.

Per part seva, la líder de la formació francesa Reagrupament Nacional –antic Front Nacional–, Marine Le Pen, va celebrar la trobada «fundacional» entre Orban i Salvini. Le Pen va afirmar a Twitter que a les eleccions europees de maig de 2019 els votants hauran d'elegir entre la UE que defensa el president francès, que considera «que cal optar pel federalisme i la immigració en massa», i «l'Europa de les nacions lliures, de les identitats i de les proteccions que ens representen». Orban no va dubtar a qualificar d'«heroi» Salvini per haver començat a aplicar a Itàlia algunes de les polítiques que el Govern hongarès feia anys que estava reclamant i que passen bàsicament per limitar a qualsevol preu l'arribada de migrants i refugiats a territori europeu.