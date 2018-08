Salmond deixa el seu partit per les acusacions d'assetjament sexual

L'exministre principal d'Escòcia Alex Salmond va presentar la seva dimissió del Partit Nacionalista Escocès (SNP) arran d'unes denúncies d'assetjament sexual, que ell nega. En un comunicat, el polític va assenyalar que busca evitar divisions internes a la formació nacionalista, després d'algunes peticions perquè fos suspès. L'antic ministre principal, que no va aconseguir la independència d'Escòcia en el referèndum celebrat el 2014, va destacar que té intenció de tornar a unir-se a l'SNP quan recuperi la seva reputació.

El Govern autònom escocès ha dut a terme una investigació interna sobre les denúncies contra Salmond i va decidir la setmana passada remetre-les a la policia, però el polític va negar haver exercit cap tipus d'assetjament quan va estar al capdavant de l'Executiu escocès i va qualificar les acusacions de «ridícules».

Salmond va donar a conèixer la seva decisió a través d'un vídeo divulgat als mitjans, en què va aclarir que havia escrit a la secretaria general de la formació per a comunicar-li la renúncia. «He estat membre del Partit Nacionalista Escocès durant 45 anys, 20 d'aquests com a líder de la formació i set com a ministre principal d'Escòcia», va assenyalar Salmond, que va manifestar la seva esperança d'haver treballat dur a favor de la independència escocesa. «Realment estimo l'SNP i l'ampli moviment independentista a Escòcia, aquests han estat compromisos decisius en la meva vida», va afegir.