Sánchez rectifica i aposta ara per convertir el Valle de los Caídos en un «cementiri civil»

El president del Govern, Pedro Sánchez, renuncia a convertir el Valle de los Caídos en un museu de la memòria col·lectiva, com va proposar el PSOE a finals de 2017 en una proposició de llei vetada per l'Executiu de Mariano Rajoy perquè estimava que augmentaria el crèdit pressupostari en més de 200 milions d'euros. «L'opinió del Govern és que el Valle de los Caídos no pot ser un lloc que s'hagi de resignificar, no pot ser un lloc de reconciliació. Ha de ser un lloc de repòs, un cementiri civil per a les víctimes de la contesa i el franquisme. Aquesta és la proposta i l'opinió de l'Executiu», va assenyalar en roda de premsa conjunta amb el president de Bolívia, Evo Morales.

La posició fixada per Sánchez des de Bolívia suposa un gir en la línia que havia mantingut no només com a secretari general del PSOE sinó també en la postura que han defensat els membres del seu Govern en aquests dos mesos de mandat. El cap de l'Executiu va atribuir la dificultat de resignificar el Valle de los Caídos a la connotació que ja té aquest monument en el qual està enterrat Franco –per poc temps perquè el Govern ha iniciat el tràmit per exhumar les seves restes– i perquè allà hi ha víctimes dels dos bàndols. Sánchez aposta per deixar el Valle de los Caídos com a «cementiri civil», mantenint l'actual basílica que custodia una abadia de monjos benedictins.

A la proposició de llei que va registrar el PSOE a finals del 2017 per ampliar l'actual Llei de Memòria Històrica, proposava convertir el Valle de los Caídos en un «centre nacional de memòria», des d'on s'impulsés la cultura de la reconciliació i el reconeixement de les víctimes a través de projectes museístics i d'investigació.

En aquest sentit, els partits de l'oposició van rebutjar aquesta proposta de Sánchez i van criticar el seu canvi de postura. Així, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va criticar les «batzegades» del president del Govern respecte al Valle de los Caídos, i el va instar a seguir els consells del comitè d'experts perquè es converteixi en un lloc de «reconciliació». Rivera, en canvi, va defensar de nou que el monument sigui un lloc per «defensar la memòria i la dignitat» i un espai de «reconciliació», perquè no pot ser un lloc de «rancors i de bàndols».

Cs anuncia esmenes



El líder de Ciutadans va destacar que si el Govern tramita aquest assumpte mitjançant una llei i no amb un «cop de decret», el seu partit presentarà esmenes per incloure les recomanacions del comitè d'experts.

Paral·lelament, el president del PP, Pablo Casado, també va criticar la «batzegada» del Govern amb el Valle de los Caídos indicant que «ja no serà un Centre per a la Memòria, incomplint a més la iniciativa parlamentària que el seu propi Grup i els seus socis van presentar fa mesos, i diu ara que serà un cementiri civil». En aquest punt va afegir que «és una tipologia de cementiri que haurà d'explicar».

Per part seva, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va criticar el «canvi de parer» de Sánchez sobre el futur del Valle de los Caídos, que considera fins i tot una «rectificació», i va reiterar la seva aposta per resignificar aquest centre com s'havia parlat al principi. El «número tres» de Podem va assegurar no conèixer els motius d'aquest canvi d'opinió de Sánchez, però es va reafirmar en el fet que la posició anterior del PSOE «era més sensata i era el que cal fer».

El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, va afirmar que veu «molt difícil» reconvertir el Valle de los Caídos, perquè és un lloc que és «una expressió de la ignomínia absoluta».