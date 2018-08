Un agent forestal resulta ferit en un incendi a Ourense

Un incendi forestal declarat al vespre de dimecres a la localitat de Vilaza, al municipi de Monterrei (Ourense), ha arrasat més de cent hectàrees i ha causat ferides a un agent forestal per cremades, que ja ha estat donat d'alta després de rebre atenció mèdica. L'agent va ser traslladat al centre hospitalari de Verín per precaució, va explicar la Conselleria de Medi Rural, que va xifrar en cent hectàrees la superfície afectada per l'incendi forestal. En l'extinció del foc, registrat a les proximitats de l'A- 52, treballen mitjans terrestres i aeris.

L'alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, va explicar que l'incendi forestal no va afectar habitatges. Així mateix, el regidor local va destacar que, fins al moment, l'incendi «només ha afectat la muntanya i un agent forestal» i que continuen les tasques per intentar extingir el foc, tot i que «no hi ha risc que afecti habitatges».