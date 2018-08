Brussel·les estudia acabar amb el canvi d'hora

La Comissió Europea discuteix entre ahir i avui si proposa en el futur acabar amb el canvi d'hora al bloc comunitari, tal com ha demanat més del 80% dels 4,6 milions d'europeus que han participat en una consulta pública impulsada per la institució comunitària, segons va avançar el diari alemany Westfalenpost, que també afirma que uns tres milions de participants en la mostra procedeixen d'aquest país.

Aquesta consulta no és vinculant, tal com ha advertit l'executiu comunitari en nombroses ocasions, si bé els resultats i l'opinió dels participants seran un element a tenir en compte quan proposin les seves recomanacions sobre aquesta qüestió tant a l'Eurocambra com a les parts interessades, segons va assegurar el portaveu comunitari Margaritis Schinas. «Volíem dur a terme una consulta pública per fer un seguiment de la resolució» de l'Eurocambra del passat febrer, va explicar el portaveu. Aquesta resolució insta la Comissió a «reavaluar les conseqüències per a la salut» del canvi horari «amb l'objectiu de valorar la seva possible supressió».

Es tracta d'«una consulta pública sense precedents, a escala massiva, en què han participat 4,6 milions d'europeus», va afirmar Schinas, que no va desmentir les xifres publicades per la premsa alemanya, si bé va insistir que hi han participat ciutadans «de tots els estats membres» i que les dades seran presentades després de la reunió de comissaris d'aquets dies.

«La consulta no és un referèndum», va recordar Schinas, «sinó un element que tindrem en compte» per a la futura proposta sobre el canvi d'hora, alhora que permetrà presentar un informe en què quedi plasmada «la distribució de les respostes per país, i de manera més general per cada grup d'interès, àrea d'activitat, etc.», va matisar. La Comissió va anunciar el 5 de juliol la posada en marxa d'una consulta pública en línia que es va tancar el passat 16 d'agost amb la finalitat que la ciutadania pogués pronunciar-se sobre la continuïtat del canvi horari que als mesos de març i octubre té lloc a tots els països membres de la UE, i estudiarà el resultat per avaluar una possible modificació de la normativa que regula el canvi. «Hi ha dues possibilitats: mantenir el sistema actual sense canvis o abolir-los per a tota la UE», va recordar en el seu moment un dels portaveus de l'Executiu comunitari. «Aquestes són les dues possibilitats, ja que no seria recomanable tenir una situació no homogènia en la qual alguns països prenguin decisions unilaterals per al funcionament del mercat únic», va explicar.

La resolució del Parlament Europeu reconeix que no hi ha proves científiques concloents, però destaca que sí que hi ha indicis que apunten a l'efecte perniciós d'aquest sistema, harmonitzat a nivell europeu des de 2001.



Petició a Espanya

A Espanya, l'Associació per a la Racionalització dels Horaris abandera la reivindicació d'acabar amb el canvi d'hora i es pregunta si val la pena que «per uns quants milions d'estalvi energètic es perjudiqui la salut de les persones», en al·lusió als estudis que apunten a desajustos en el benestar dels ciutadans.

La normativa comunitària estableix un canvi d'hora comuna a tots els fusos horaris del territori europeu amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament del mercat interior. Actualment hi ha tres zones horàries a la UE: l'Hora d'Europa Occidental -en la qual es troben Portugal, Regne Unit i Irlanda i, en el cas d'Espanya, també Canàries-, l'Hora d'Europa Central, en la qual es troben Espanya i altres 16 estats membres, i la d'Europa Oriental per a vuit països de l'est.