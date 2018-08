La Comissió Europea proposarà abolir el canvi d'hora i mantenir l'horari d'estiu

La Comissió Europea proposarà abolir el canvi d'hora a la Unió Europea i mantenir l'horari d'estiu. Així ho ha anunciat el seu president, Jean-Claude Juncker a la televisió pública alemanya, ZDF. "Si la gent vol això, ho farem", ha afirmat el luxemburguès en relació a la consulta pública europea sobre el canvi horari en què, segons la premsa alemanya, un 80% dels 4,6 milions de participants van apostar per suprimir el canvi d'hora. "Hem fet una enquesta, milions de persones han respost i creiem que en el futur, l'horari d'estiu hauria de durar tot l'any i això és el que passarà", ha explicat Juncker. La seva portaveu, Mina Andreeva també ha confirmat que la CE plantejarà aquesta modificació amb una "proposta legislativa".

Si la Comissió Europea tira endavant un esborrany de llei sobre el canvi d'horari, el Parlament Europeu i el Consell de la UE, on seuen els 28 estats membre, hauran de decidir si aproven la mesura, un procediment que pot trigar mesos. De moment, l'executiu europeu encara ha de publicar oficialment els resultats de la consulta pública que ha desencadenat aquesta decisió.

Gairebé un 70% dels enquestats són alemanys

Gairebé un 70% dels enquestats a la consulta europea sobre el canvi d'hora són alemanys, segons els resultats preliminars publicats per la Comissió Europea. Segons els resultats preliminars publicats, un 3,76% de la població d'Alemanya ha participat en aquesta consulta on han contestat 4,6 milions de ciutadans europeus. Això significaria que més de 3 milions de les opinions recollides són d'alemanys, aproximadament un 68% del total. Pel que fa a l'Estat espanyol el 93% dels seus ciutadans que han participat a l'enquesta estan a favor d'abolir el canvi horari, però només un 0,19% de la població espanyola ha donat la seva opinió.

El portaveu de la CE, Alexander Winterstein, ha admès aquest divendres que hi ha una alta representació d'Alemanya però considera que no "no és sorprenent donada la grandària" de la seva població.