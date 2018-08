La fiscalia dels EUA tindrà més temps per acusar Manafort

El jutge federal T.S. Ellis ha donat més temps a la Fiscalia perquè decideixi si reactiva els deu càrrecs pendents contra Paul Manafort, l'excap de la campanya electoral del president nord-americà, Donald Trump, o hi renuncia. L'equip del fiscal especial Robert Mueller va demanar a Ellis que ampliés el termini perquè «en aquests moments el Govern no té prou informació per prendre una decisió informada sobre si intentarà tornar a jutjar els càrrecs pendents».

El magistrat nord-americà va decidir a favor del Departament de Justícia «perquè la defensa no ha presentat encara les mocions posteriors al judici, de manera que el Govern no pot adoptar una decisió informada», segons el portal de notícies The Hill.