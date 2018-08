L'Argentina combat la inflació apujant els tipus d'interès fins al 60%

El Banc Central de la República Argentina (BCRA) ha decidit apujar de manera inesperada els tipus d'interès de referència al 60%, des del 45% anterior, així com mantenir aquesta xifra almenys fins al desembre. En concret, el Comitè de Política Monetària del BCRA, que no tenia previst reunir-se, va acordar per unanimitat augmentar els tipus d'interès en 1.500 punts bàsics com a resposta a la «conjuntura canviària actual i al risc que impliqui un nou impacte sobre la inflació domèstica». El BCRA es va comprometre a mantenir els tipus d'interès en el 60% fins a final d'any per «garantir» que les condicions monetàries mantenen la seva «tendència contractiva».

La segona mesura que va adoptar l'organisme presidit per Luis Caputo va ser augmentar les reserves mínimes obligatòries, els dipòsits mínims que totes les entitats financeres han de mantenir al BCRA, en cinc punts percentuals. El passat mes de juny, l'autoritat monetària va prendre la mateixa mesura per intentar frenar l'alça del dòlar. Llavors, es va calcular que l'efecte seria l'absorció de 100.000 milions de pesos argentins (2.437 milions d'euros) de liquiditat, representant cada punt 20.000 milions de pesos (487,4 milions d'euros). En aquesta ocasió, el BCRA no ha estimat cap quantitat. «Un control més ferm de la liquiditat en el mercat de diners és fonamental per reforçar el compromís antiinflacionar», va explicar el banc central.

Dimecres, l'Argentina va acordar amb el Fons Monetari Internacional (FMI) la posada a disposició de «tots els fons necessaris» del préstec de 50.000 milions de dòlars signat entre el país i la institució al juny.