Salmond reuneix 90.000 euros per querellar-se contra el Govern escocès

Alex Salmond, exministre principal d'Escòcia i home fort de la història recent del nacionalisme, va anunciar una querella contra l'Executiu escocès per considerar que no se li havia permès defensar-se de manera adequada de les acusacions d'assetjament sexual durant la investigació interna realitzada pel seu partit. Per tirar endavant la querella, dimecres a la nit va decidir iniciar una campanya de crowdfunding per finançar els costos legals, que segons ell seran de 55.000 euros. La recaptació a hores d'ara ja supera els 90.000 euros i compta amb més de 3.200 donants. Salmond va assegurar que una vegada que acabi de pagar totes les despeses generades del procés donarà la resta a organitzacions benèfiques

Després que l'exministre principal abandonés el Partit Nacionalista Escocès, la seva successora en el càrrec, Nicola Sturgeon, va assegurar sentir una «profunda pena» per la marxa de qui va ser el seu líder, tot i que durant els últims temps s'havia separat d'ell per evitar veure's atrapada per l'escàndol sexual en què s'ha vist embolicat.

Salmond va abandonar dimecres el Partit Nacionalista Escocès després de 45 anys de militància gairebé ininterrompuda en els quals va arribar a ser líder durant 20 anys, fins que el «no» a la independència va triomfar en el referèndum de 2014 amb un 55% dels vots i ell va haver de dimitir del càrrec.



Denúncies per assetjament

La setmana passada va sortir a la llum que té obertes dues denúncies per assetjament sexual quan era ministre principal el 2013, fet que estava generant tensions dins de la política escocesa i pressions cap al SNP per suspendre'l del partit. «No vaig entrar en política per facilitar atacs de l'oposició a l'SNP així que, com que el Parlament torna a les seves sessions la propera setmana, he presentat la meva dimissió per evitar que aquests es produeixin», va explicar Salmond. «Sobretot soc conscient que si volen obligar que el partit se senti forçat a suspendre'm hi hauria una important divisió interna», va afegir.