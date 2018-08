Vota: Estàs a favor d'eliminar el canvi d'hora?

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciat aquest divendres que l'executiu comunitari proposarà l'eliminació del canvi d'hora, al·legant que és el que ha reclamat una àmplia majoria dels ciutadans que han participat en una consulta pública sobre aquesta qüestió.

Un cop ho proposi formalment la Comissió aquest divendres, el debat passa ara a mans del Consell i, per tant, als Estats miembro.En qualsevol cas, Brussel·les no es planteja trencar l'harmonització que existeix des de l'any 2001 i que hi hagi països que unilateralment s'inclinin en un sentit o en un altre en qüestió d'hora.

