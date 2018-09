El Govern estudia que Espanya abandoni el fus horari de Berlín

La portaveu del Govern, Isabel Celaá, preguntada per la possibilitat que Espanya, aprofitant que Brussel·les està disposada a eliminar el canvi d'hora que es realitza dues vegades a l'any, adopti també canvis en el fus horari, va assegurar que «està a l'agenda del Govern». D'aquesta fora, l'Exectuiu està disposat a modificar de forma permanent el fus horari d'Espanya, ja que no es troba en l'horari que li correspondria de forma natural. El 1940, Francisco Franco va decidir igualar l'horari al de Berlín i va abandonar el que encara mantenen a Portugal o a les Illes Canàries. En concret, a Espanya li correspondria regir-se pel GMT+1 (com Londres o Portugal) i actualment està en el GMT+2, que retarda tant la sortida del sol com l'arribada de la nit.

També el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar des de Costa Rica que l'Executiu vol analitzar un «eventual» canvi dels horaris. Va anunciar per a això la creació d'un comitè d'experts per analitzar els beneficis d'aquest possible canvi i va afirmar que, un cop s'hagin pronunciat, buscarà «el màxim consens» polític possible per adoptar el canvi. «És un assumpte important», va apuntar Sánchez.

«Estem bastant d'acord amb que no es canviï l'hora perquè no observem que hi hagi tants avantatges d'aquest canvi horari d'hivern a estiu, estem d'acord amb el que està plantejant Juncker», va apuntar Celaá, que fins i tot va fer un pas més en explicar que l'Executiu està disposat també a reobrir el debat sobre el fus horari.

Hores abans, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va obrir la porta que Espanya adopti «un altre fus horari» més adient a la seva posició geogràfica. «Potser Espanya ha d'estar en un altre fus horari, francament no ho sé. Donem l'oportunitat al Parlament Europeu a veure si és capaç de trobar un comú denominador entre països que estan en situacions geogràfiques tan diferents», va manifestar des de Viena.

Borrell va incidir que es tracta d'una proposta que ha de ser debatuda al Parlament Europeu, on «tots els països hauran d'explicar el seu punt de vista i en quina mesura això afavoreix o no els processos de conciliació de la vida familiar, adaptació d'horaris a les hores de llum i consums d'energia». «Segur que no ho veuen igual els lapons que els portuguesos», va afegir, tot i que va admetre que no és «un expert» en l'assumpte.

Per part seva, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va anunciar que l'Executiu comunitari proposarà l'eliminació del canvi d'hora bianual a tota la UE, al·legant que és el que han reclamat més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans europeus que han participat en una consulta pública sobre aquesta qüestió.

«Aquest debat sobre l'horari d'estiu i hivern existeix des de fa molts anys. Molts ciutadans han participat en aquest debat. Hem fet una enquesta pública, milions de persones han respost que ha de prevaler l'horari d'estiu i així serà», va assegurar el luxemburguès, qui va explicar que, encara que la consulta no és vinculant, no té sentit ignorar els seus resultats.

En tot cas, l'eliminació del canvi horari «no serà immediata, portarà temps», segons fonts comunitàries, ja que encara no hi ha una data concreta per a la presentació de la proposta, i una vegada estigui sobre la taula, l'Eurocambra i els Estats membres entraran en negociacions per arribar a un acord sobre la modificació de la normativa actual, fet pel qual el proper octubre encara hi haurà canvi a l'horari d'hivern.

Per part seva, l'expresident Carles Puigdemont va ironitzar sobre el fet que la Comissió Europea anul·li el canvi horari després d'una consulta amb participació de «menys de l'1%», cosa que tindrà «en compte» quan «un dirigent europeu digui que el referèndum de l'1-O no va valer perquè hi va participar el 43% del cens».