El Govern exhumarà les restes de Franco tot i la querella de la família

La portaveu del Govern i ministra d'Educació, Isabel Celaá, va afirmar que la querella que ha interposat la Fundació Francisco Franco advertint l'Executiu que pot incórrer en un delicte de prevaricació per utilitzar un decret llei per a l'exhumació del dictador «no canviarà la decisió ferma» de treure les restes mortals de Franco del Valle de los Caídos. Davant l'amenaça d'una querella per prevaricació, la ministra va insistirque l'Executiu «està fermament determinat a exhumar les restes mortals de Franco», i per a això ja han iniciat els procediments oportuns.

De fet, el Consell de Ministres va aprovar un acord per a la incoació de l'expedient administratiu per posar en marxa el procés, que es publicarà i es notificarà «a la família i als interessats». Això inclou la comunitat de benedictins que gestiona la basílica del Valle de los Caídos.

Aquest tràmit obre un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions, que començarà a comptar quan la resolució sigui notificada a les parts, concretament a l'última persona interessada. La subsecretària de Justícia, Cristina Latorre, serà l'encarregada d'instruir l'expedient sobre aquestes possibles al·legacions.

El Govern segueix pensant en tres mesos com un càlcul «raonable» per treure les restes del dictador del Valle de los Caídos i manté la previsió que va llançar la vicepresidenta Carmen Calvo que l'exhumació sigui una realitat per al Nadal.

«No hi pot haver cap mausoleu en un sistema democràtic a un dictador i crec que, com deia la vicepresidenta en la darrrera roda de premsa del Consell de Ministres, hem trigat bastant, així que ho farem i la querella no canviarà res», va destacar Celaá.