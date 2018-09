Múrcia Escriuen «el Valle no es toca» en un monòlit

El monòlit que homenatja els murcians deportats a camps nazis va aparèixer ahir destrossat. La placa que es trobava al carrer Drets Humans de Múrcia va ser arrencada i en el seu lloc algú va escriure amb esprai «El Valle no es toca». Canviem Múrcia demanarà que s'aixequi un monument «digne i en un lloc visible» a les víctimes murcianes de l'Holocaust. La formació municipalista va condemnar l'acte vandàlic a l'actual monòlit. Per a Canviem Múrcia, les víctimes de l'Holocaust murcianes mereixen un reconeixement que faci honor a la seva memòria i a la seva lluita per la democràcia.