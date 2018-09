Bush i Obama homenatgen el senador McCain: «Ens va fer millors presidents»

Meghan McCain, la filla del senador i excandidat presidencial John McCain, va dedicar part de la seva elegia –al funeral que es va celebrar ahir pel seu pare– a lamentar la visió reduccionista d'Amèrica, exhibida per president dels EUA i rival del seu pare, Donald Trump, com un exercici de «retòrica barata» derivat d'una «vida de privilegi».

«L'Amèrica de John McCain no ha de tornar a ser gran perquè la seva Amèrica sempre va ser gran», va proclamar McCain en una indirecta al lema de campanya de Trump durant el servei religiós a la Catedral Nacional de Washington, al qual el mandatari no va ser convidat, encara que sí que hi estaven la seva filla, Ivanka, i el seu gendre, Jared Kushner.

La rivalitat entre Trump i McCain va acabar de desfermar-se quan, l'ara mandatari, en plena campanya, va menysprear el temps que McCain va passar a mans de les forces nord-vietnamites durant la Guerra de Vietnam. «A mi m'agrada la gent a la qual no capturen», va arribar a dir Trump. A partir d'aquí, la postura radical del magnat va començar a topar constantment amb el republicanisme moderat de McCain, que va arribar a votar en contra de l'esmena a la reforma sanitària d'Obama impulsada per la Casa Blanca. «Ens hem reunit aquí per plorar la mort de la grandesa nord-americana. La de veritat, no la de la retòrica barata d'homes que mai s'acostaran al sacrifici que ell va oferir amb tanta voluntat, ni la de l'apropiació oportunista d'aquells que van viure vides de consol i privilegi», va afegir.

«A John McCain no el va definir ni la presó, ni la Marina, ni el Senat, ni el Partit Republicà, ni cap dels actes que va realitzar en la seva vida, que va ser extraordinària. John McCain va ser definit per l'amor», va afegir la seva filla.

Mentrestant, Trump era al camp de golf que posseeix a Sterling, Virginia, després d'un matí en què la seva activitat pública es va limitar a una sèrie de missatges a Twitter criticant el seu Departament de Justícia, l'FBI i amenaçant el Canadà de deixar-lo fora del tractat de lliure comerç d'Amèrica del Nord.



Discursos emotius

Després de McCain, van presentar els seus últims respectes l'exsecretari d'Estat dels EUA Henry Kissinger, així com els expresidents Barack Obama i George W. Bush. El primer va destacar la sorpresa que va suposar que McCain el triés per al «preciós i singular honor» de parlar al seu funeral, però després, va relatar, reflexionant sobre això, es va adonar que encaixava perfectament amb la manera de ser del senador.

«Quina millor manera d'honrar la vida de servei de John McCain que seguir el seu exemple per demostrar que la voluntat de sortir a lluitar per aquest país no està reservada a uns pocs, sinó que està oberta a tots nosaltres i de fet és una exigència per a tots nosaltres com a ciutadans d'aquesta gran república», va afegir. George W. Bush, per la seva banda, va destacar que gràcies a McCain va poder «ser millor» i es va referir a la rivalitat que van tenir tots dos, una relació que «es va desfer» per forjar una amistat.