Casado acusa Pedro Sánchez d'estar de vacances i tenir el país abandonat

El president del PP, Pablo Casado, va criticar ahir el govern de Pedro Sánchez per estar «de vacances» en lloc d'afrontar els «problemes» que afecten el país, entre ells la situació de Catalunya, on «la crispació al carrer comença a fer por» i s'ha d'«aplicar» la Constitució. Ho va manifestar en l'acte d'inici de curs polític que el PP va celebrar a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), en el qual més de 1.000 afiliats i simpatitzants es van citar per escoltar el president del partit, i el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, entre altres càrrecs populars.El president del PP va tornar a criticar que el Govern central hagi «abandonat» el jutge Llarena davant la demanda «inacceptable» de Puigdemont, que «segueixi de vacances» quan el president Torra intoxica la societat catalana i porta «el conflicte social als carrers» i sotmet aquesta societat a la «crispació política i jurídica».