L'espionatge rus, al descobert

l servei d'intel·ligència militar de Rússia, el GRU, darrerament ha estat als titulars. Massa, per ser una agència extremadament secreta. El major coneixement occidental sobre les activitats del GRU pot ser el resultat de la competència interinstitucional dins de Rússia, que el president Vladímir Putin, que va passar gran part de la seva vida laboral en un dels costats de l'enfrontament, no està fent molt per frenar.

El GRU ha estat vinculat amb l'accident de l'avió MH17 de Malasya Airlines, destruït per un míssil rus a l'est d'Ucraïna fa quatre anys: Al maig, una investigació de codi obert liderada pel bloc Bellingcat va desemmascarar un dels suposats organitzadors de la fallida operació russa en suport dels separatistes ucraïnesos de l'est, l'agent del GRU Oleg Ivannikov. El mitjà rus The Insider, que també va ajudar Bellingcat amb el cas Ivannikov, va vincular els operatius del GRU amb el fallit cop a Montenegro el 2014. Un dels operatius, de fet, va usar l'adreça de l'agència en una transferència de diners de Western Union a un serbi acusat pels fiscals a Montenegro d'intentar organitzar el cop.

El diari The New York Times va informar recentment que el GRU es va convertir en el focus de la investigació del Regne Unit sobre els enverinaments amb agents neurotòxics a territori britànic, primer de l'exdoble agent del GRU Sergei Skripal i la seva filla, i després d'una parella britànica que aparentment va entrar en contacte amb la substància sobrant de l'atac a Skripal. I després hi ha l'acusació del fiscal especial Robert Mueller presentada contra 12 agents del GRU per hackejar la xarxa informàtica del Partit Demòcrata dels Estats Units i un atac de pirateig focalitzat a la campanya presidencial de 2016 de Hillary Clinton.

Totes aquestes operacions del GRU, en certa mesura, van fracassar. Abatre el MH17 no estava en els plans russos: el que el Kremlin volia era mantenir la força aèria ucraïnesa lluny dels seus representants a l'est del país. L'intent de cop a Montenegro va ser sufocat, i la nació balcànica posteriorment es va unir a l'OTAN, quelcom que Rússia havia intentat evitar durant molt de temps. Els Skripal van sobreviure, però una dona britànica que ni tan sols era l'objectiu del cop, va morir. I la imputació de Mueller revela el sorprenent abast del coneixement que té el Govern dels EUA sobre què van fer específicament els agents russos durant la campanya de pirateria de 2016.

No és estranya que de les tres agències d'intel·ligència russes involucrades en operacions a l'estranger -el GRU i els dos serveis ex-KGB, l'FSB i l'SVR- sigui el GRU el que aparentment hagi passat al davant en aquestes arriscades aventures. Mark Galeotti, acadèmic britànic de l'Institut de Relacions Internacionals de Praga, em va dir per correu electrònic que «quan es tracta d'operacions a l'estranger, el GRU és més gran que l'FSB i més agressiu que l'SVR, de manera que d'alguna manera no és necessàriament una sorpresa que estiguin més en la notícia en aquests dies, ara que la 'guerra de les ombres' està en un to més elevat». «L'SVR és el més orientat a les normes -diu Galeotti-però en gran mesura perquè la majoria dels seus agents de camp estan localitzats socialment i funcional dins de les comunitats diplomàtiques i, per tant, obeeixen normes similars. El GRU té un enfocament essencialment militar: completar la missió. L'FSB està, segons el meu parer, més imbuït pels valors essencialment cleptocràtics i ignorants de les regles de l'elit política nacional, i porten això a les seves operacions internacionals».

Les tres agències tenen les seves diferents cultures operatives i estils que fan que la competència sigui intensa. L'objectiu final és complaure Putin, a qui li agrada la varietat a la seva caixa d'eines. Aquest entorn competitiu podria ser la raó per la qual els fracassos del GRU estan ara en exhibició pública. Segons ha transcendit, l'FSB coneixia els intents de Belligcat d'identificar Ivannikov, l'oficial vinculat al cas MH17, i no va aconseguir alertar-lo, permetent que els investigadors rastregessin el seu número de telèfon i el truquessin. Ell va respondre al telèfon i va acabar sent identificat positivament per la seva distintiva veu aguda.

Al desembre de 2017, The Bell, publicació russa creada per Elizaveta Osetinskaya, editora que ha difós algunes de les investigacions més agosarades i precises sobre la corrupció en el règim de Putin, va publicar un article que suggereix que el coronel Sergei Mikhailov de l'FSB pot haver participat en la divulgació a les autoritats nord-americanes de detalls de l'atac al Comitè Nacional Demòcrata. Mikhailov i diversos dels seus col·legues van ser arrestats a finals de 2016 per càrrecs de traïció. The Bell va citar fonts anònimes que van assenyalar que el GRU havia estat darrere de les detencions.



Història amb sentit

Aquesta història té sentit ara que Mueller ha imputat els presumptes pirates. Encara que Crowdstrike, la signatura de ciberseguretat contractada pel Partit Demòcrata, va informar que dos grups russos de pirates van penetrar al Comitè Nacional Demòcrata independentment l'un de l'altre, un suposadament vinculat al GRU i l'altre a un altre servei d'intel·ligència rus, la imputació només fa referència als agents de GRU. Podria haver-hi una altra acusació de pirateria, però la més recent deixa poc espai perquè això passi, ja que té per objecte rastrejar tots els documents robats als hackers del GRU fins als mitjans que els van publicar, entre ells WikiLeaks. Si van ser hackers rivals de l'FSB els qui van revelar les identitats de GRU als EUA, el focus seria fàcil d'explicar.

Putin pot gaudir treballant amb els tres estils d'intel·ligència: l'SVR, correcte i diplomàtic; l'FSB, astut i de mentalitat comercial; i l'arriscat GRU, però les fissures entre ells probablement faran que les agències siguin vulnerables. El GRU és el més exposat, els seus rivals estan complaguts d'explotar els defectes en el seu ofici per exposar les seves errades. «L'FSB ha demostrat ser bastant bo per garantir que mai sigui culpat quan les coses van malament», diu Galeotti, recordant la incapacitat dels serveis d'intel·ligència russos per predir que l'expresident ucraïnès Víktor Ianúkovitx, cauria en la Revolució de la Dignitat de 2014 ; l'SVR va assumir la culpa llavors. «Així que no és impossible que també estiguin buscant escapolir-se d'alguna culpa pel pirateig de les eleccions».

Rússia sovint es veu i se sent com un adversari temible per a Occident, però les seves institucions, inclosa la seva comunitat d'intel·ligència, no són prou monolítiques per evitar vergonyosos fracassos públics.