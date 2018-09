La urpada neonazi que sacseja Alemanya

La «cacera a l'immigrant» executada per centenars de neonazis a la ciutat sajona de Chemnitz diumenge passat en venjança per l'assassinat d'un jove alemany d'origen cubà per part -presumptament-, de dos joves sol·licitants d'asil iraquià i sirià ha sacsejat Alemanya per dos motius: el primer, la constatació del poder de convocatòria d'aquests grups extremistes gràcies a la xarxes socials per portar la violència als carrers; el segon, que els neonazis se senten prou segurs en algunes parts del país -especialment en l'oriental–, com per fer tal demostració de força i desbordar la policia. I tot això a escassos nou mesos d'unes eleccions europees en les quals la ultradreta pot donar la campanada si es compleixen les previsions de les enquestes. Els diferents grups ultres alemanys, capitanejats pel partit Alternativa per Alemanya (AfD) -tercera força parlamentària-, el moviment Pegida, i la plataforma ultra Pro Chemnitz van tornar ahir a aquesta ciutat, convertida ja en un símbol per a aquesta nova extrema dreta germànica que utilitza sense miraments cada incident en el qual hi hagi immigrants pel mig, per sumar adeptes a la seva causa xenòfoba i augmentar la pressió sobre la cancellera Angela Merkel.

«Sens dubte, la història no es repeteix dues vegades però quan multituds excitades d'extrema dreta generen agitació a Alemanya i l'Estat de dret es veu sobrepassat, recorda a la República de Weimar», assenyalava aquesta setmana en un editorial el setmanari Der Spiegel, fent referència al feble règim democràtic establert a Alemanya després de la I Guerra Mundial i que va acabar sucumbint davant la violència de carrer i intimidatòria del partit nazi d'Adolf Hitler.

L'analista Hans Pfeifer, en un article publicat a la web DW assegurava: «Que això hagi arribat tan lluny es deu a un fet tan sorprenent com aterridor: a Alemanya, el país dels crims de Hitler, la violència de dreta i les amenaces dels extremistes organitzats de dreta encara es jutgen incorrectament, es minimitzen i fins i tot s'accepten. L'escalada a Chemnitz n'és una prova més, perquè va ser de tot menys espontània».

La filtració de documents confidencials policials en grups de Facebook neonazis i en altres xarxes socials ultres referents a la recerca de l'assassinat de Chemnitz han causat estupefacció al país pel que semblen implicar: connivència d'elements policials amb aquests grups extremistes violents.

«Quan sento que l'ordre de detenció va ser filtrada aparentment per la policia, tenim un gran problema per solucionar», va declarar Martin Dulig, el viceministre i president de Saxònia, aquest dimarts passat.

Fins i tot el conservador ministre de l'Interior alemany, el bavarès Horst Seehofer -principal rival de la cancellera Merkel en la coalició de Govern-, va denunciar que la filtració policial era un acte «inacceptable».

El bastió oriental

No és casualitat que aquest despertar neonazi hagi ocorregut a la ciutat oriental de Chemnitz. L'est d'Alemanya s'ha convertit en l'epicentre de la violència ultradretana al país. Paradoxalment, és en l'antiga Alemanya oriental comunista on es van produir en 2017 molts més actes violents d'extrema dreta que en la resta del país, segons l'Oficina Federal Alemanya per a la Protecció de la Constitució. De fet, Chemnitz es troba dins del que els experts denominen el «triangle de la xenofòbia» d'Alemanya, un territori situat sobre la República Txeca i amb vèrtexs a les fronteres de Polònia i Baviera. Aquí s'han concentrat des de 2015, quan es va desfermar la crisi dels refugiats, els principals brots de racisme violent del país. Es tracta de la regió menys poblada, més envellida, més pobra, amb la taxa de desocupació més alta i menys multicultural del país i és el gresol del moviment islamòfob dels Patriotes Europeus contra la Islamització d'Occident (Pegida) i del grup terrorista Clandestinitat Nacionalsocialista (NSU), que va assassinar deu persones entre els anys 2000 i 2007.

És aquí on AfD va obtenir els seus millors resultats en les passades eleccions generals, en les quals la formació ultra va quedar tercera en l'àmbit nacional amb el 12,6% dels vots. Els últims sondejos d'intenció de vot referits a Saxònia la col·loquen ara com a segona força regional, amb el 24% dels sufragis.

Analistes alemanys han coincidit en l'última setmana a apuntar com una de les causes d'aquesta situació a la miopia del Govern saxó, que ha ignorat durant anys el problema de la ultradreta. Així ho denunciava el diari Süddeutsche Zeitung, que acusava l'Executiu conservador a Dresden d'haver «minimitzat durant dècades l'extremisme de dretes» i haver-li deixat crear «sòlides estructures a la regió». Per Pfeifer, «el gran perill resideix que, des de fa diversos anys, marxes com la Chemnitz es barregen cada vegada més amb la protesta dels decebuts i els marginats de la societat. Aquests últims, en la seva majoria, no són partidaris del nacionalsocialisme, però estan perillosament prop de les seves idees racistes i antidemocràtiques». «La història d'Alemanya ensenya que la torba d'extrema dreta organitzada pot arribar molt lluny si aconsegueix unir-se a la frustració i la ira de la societat», afegeix.