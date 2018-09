Almenys 18 ferits a Alemanya al final de la manifestació ultradretana

Almenys 18 persones van resultar ferides dissabte a la nit i matinada en els disturbis que es van iniciar al final de les concentracions ultradretanes i antifeixistes que van tenir lloc de forma simultània a la ciutat alemanya de Chemnitz, a l'est del país, segons va informar ahir la Policia local. En el seu comunicat, la policia va assenyalar que fins ara s'han presentat 37 denúncies, entre les quals danys materials, agressions, resistència a l'autoritat i l'ús de símbols d'organitzacions prohibides o d'apologia del nazisme.

Els disturbis van començar entre els manifestants i la Policia quan la concentració d'extrema dreta va ser dissolta per les forces de seguretat hores abans del previst. Un jove d'origen afganès de 20 anys va ser atacat i va patir ferides lleus a les rodalies de les dues manifestacions. Segons les autoritats, els seus atacants li van parar una emboscada i tenien la cara tapada.

Segons la policia, un grup d'unes 4.500 persones només van poder recórrer part de la ruta programada després que es trobessin amb un grup d'uns 3.000 antifeixistes, que tenien com a objectiu paralitzar la manifestació. «Les nostres unitats es van veure obligades en diverses ocasions a utilitzar l'ús de força directa», va comunicar la Policia de la regió de Saxònia, on està situada Chemnitz, a través del seu compte oficial de Twitter. Un cop la marxa d'ultradreta havia finalitzat, molts manifestants de tots dos bàndols es van negar a abandonar la zona. La Policia va desplegar nombroses unitats antiavalots en un intent de dispersar-los, arribant a utilitzar canons d'aigua. Més de 1.800 agents van ser desplegats al llarg del dia. Més de 70 organitzacions socials van instar la societat a plantar cara a la xenofòbia. Sota el lema «Cor en comptes de persecució», els col·lectius antifeixistes van sortir al carrer per mostrar que Chemnitz és una ciutat oberta i tolerant.