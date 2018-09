Almenys 5 morts i 17 ferits a Astúries en un greu accident d'autobús

Accident molt greu a Avilés. Nombrosos serveis d'emergència han hagut de traslladar-se d'urgència a la sortida de la ciutat asturiana en direcció Gijón, on un autobús de línia de la companyia Alsa s'ha encastat contra un pilar d'un pas elevat a l'autopista. Hi ha cinc morts confirmats i disset ferits, dos d'ells en estat crític.

La part frontal de l'autobús ha quedat totalment encastada a la pilastra de ciment. La zona es troba amb velocitat limitada per les obres que s'estan duent a terme en aquest punt per dotar de nous accessos al Parc Empresarial Principado de Asturias i al marge dret del Port d'Avilés.

El sinistre va tenir lloc cap a les 13.30 hores i hi ha un fort desplegament de Bombers, Guàrdia Civil i ambulàncies. S'ha tallat l'accés a la "Y" des d'Avilés. El trànsit està sent desviat per la vella carretera a Gijón i s'estan produint enormes retencions. L'autobús sinistrat, en què viatjaven 21 passatgers, cobria la línia Cudillero-Avilés-Gijón i s'acabava d'incorporar a l'autopista procedent de l'estació d'autobusos d'Avilés.

Al lloc del tràgic sinistre hi ha almenys una dotzena d'ambulàncies i quadre dotacions de bombers, així com una dotzena de vehicles de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local. També s'ha mobilitzat l'helicòpter de Bombers d'Astúries, que ha traslladat al conductor de l'autobús a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) amb ferides molt greus i amputacions. Entre els ferits es troba també el conductor d'un camió que es va trobar de ple amb el sinistre i ha hagut de ser atès per una crisi nerviosa.

Testimonis de l'accident sostenen que el xoc va ser "brutal". "Vam arribar a pensar que havia caigut un pont", expliquen residents al carrer Las Niñadas de Llaranes Viejo. Els mateixos testimonis asseguren que l'autobús, abans d'impactar contra el pilar d'un pont en obres, es va emportar per davant durant uns cent metres de barreres d'obra. S'especula amb que el conductor va poder haver patit un infart.

Els primers que van prestar auxili van ser el carter de Llaranes, veïns de Llaranes Viejo i treballadors de l'obra dels accessos al PEPA. En el moment del sinistre hi havia pocs operaris, ja que va coincidir amb el descans del dinar.

A l'Hospital Universitari Sant Agustí s'ha activat el pla d'emergències i es treballa sense aturador per atendre els ferits. El conseller de Sanitat, Francisco del Busto, s'ha traslladat al centre hospitalari d'Avilés, i el de Presidència, Guillermo Martínez, es troba en el lloc de l'accident. El president del Principat, Javier Fernández, també s'està traslladant al Sant Agustí.