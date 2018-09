Valtònyc creu que el jutge avalarà extradir-lo «només per amenaces»

El raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc, va afirmar que creu que el jutge belga, que avui decidirà si l'extradeix a Espanya per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, acceptarà la seva extradició a Espanya «només pel delicte d'amenaces». En una entrevista a RAC1, Valtònyc va assegurar que sigui quina sigui la decisió dels tribunals, els seus advocats podran apel·lar i el recorregut serà llarg, el que considera un bon indici, perquè voldrà dir que «no accepten una extradició automàtica» i que tindrà un judici.

El raper va afirmar que està tranquil «perquè per guanyar a Espanya només cal que la cagui, i l'està cagant», tot afegint que la justícia belga dona més garanties que l'espanyola perquè no està polititzada, no s'aplica la llei segons la ideologia política, i que a diferència d'Espanya no tenen antecedents d'una dictadura feixista.

Valtònyc, que es troba a Bèlgica des del juny després de ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys i mig de presó, va insistir que han aconseguit internacionalitzar el seu cas i està convençut que la seva situació l'acabarà decidint el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH): «Estic fent moltes coses que a la presó no hauria pogut fer».

Preguntat per la polèmica dels llaços grocs, el raper va opinar que mentre es parla de llaços grocs s'oblida que hi ha gent a la presó i a l'estranger, i va defensar l'ocupació de l'espai públic: «No podem aplicar a Catalunya aquella Llei Mordassa que sempre hem criticat». Va reconèixer que «no és fàcil acceptar que a Europa no s'estan respectant els drets fonamentals, com la llibertat d'expressió».