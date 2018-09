Unes 10.000 persones van assistir a un concert contra el racisme celebrat a Chemnitz, la ciutat de l'est d'Alemanya on la mort d'una persona presumptament apunyalada per dos immigrants va desencadenar la setmana passada atacs xenòfobs a vianants i diverses manifestacions ultradretanes. Sota el lema «Som més» es van reunir per actuar de forma gratuïta al centre de la ciutat coneguts artistes alemanys de diferents estils musicals.