Decreten presó provisional per a la dona que va matar la parella a Guadalajara

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 3 de Guadalajara -en funcions de guàrdia- va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a la presumpta autora de la mort d'un home diumenge a la localitat guadalajareña del Casar. A la dona, que va ser posada a disposició judicial després de la seva detenció, se l'imputa de forma provisional com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi. Aquesta dona de 27 anys d'edat va ser arrestada diumenge com a presumpta agressora d'un jove de 28 anys, que va perdre la vida a Guadalajara per una ferida d'arma blanca.