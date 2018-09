Un de cada divuit immigrants que creua el Mediterrani mor

El nombre de migrants i refugiats que han arribat a Europa per mar o per terra en els set primers mesos de l'any s'ha reduït considerablement, però no ha passat el mateix amb el nombre de morts, que ha augmentat, segons va denunciar l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (Acnur). Espanya s'ha convertit en el principal país d'entrada, seguit per Grècia i amb Itàlia, fins fa uns mesos al capdavant, com a tercer país de recepció. Al Mediterrani Central, en la ruta que porta a Itàlia, es va produir una mort o desaparició per cada 18 persones que van creuar a Europa entre gener i juliol d'aquest any, per sobre de la taxa d'un mort per cada 42 arribades d'aquest mateix període de 2017.

Fins a finals de juliol, Espanya havia rebut 27.600 arribades per mar i terra, davant de les 26.000 de Grècia –igualment per mar i terra– i les 18.500 d'Itàlia. Tot i això, segons va destacar Acnur, la travessia del Mediterrani s'ha tornat «encara més letal» que fa uns anys. Així, 1.600 persones han mort o desaparegut mentre intentaven desesperadament arribar a Europa, 1.500 d'elles a aigües del Mediterrani, segons les dades recollides a l'informe «Travessies desesperades».

Pel que fa a la ruta cap a Espanya, fins al mes de juliol s'havien registrat 318 morts, davant de les 113 del mateix període de l'any passat. En total, 212 persones van perdre la vida en el seu intent per arribar a Espanya durant tot l'any 2017. No obstant això, el nombre de morts ha anat en consonància amb l'increment de les arribades, d'un 130 per cent en els primers set mesos de l'any. Del total de 27.600 arribades, 23.800 es van produir per mar i 3.800 van tenir lloc per terra.