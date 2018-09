Japó recomana l'evacuació de 300.000 persones davant l'avanç del tifó «Jebi»

'Jebi', que significa "oreneta" en coreà, va cobrar la força d'un supertifó la setmana passada i podria tornar a convertir-se en un tifó de categoria 2. Segons els experts, que esperen que el fenomen meteorològic toqui terra aquest dimarts a la tarda , l'oest del Japó podria veure's afectat per fortes pluges i vents de fins a 216 quilòmetres per hora a les pròximes 24 hores.

El curs a seguir pel fenomen meteorològic se situa al llarg de la zona afectada per les intenses inundacions al juliol, les quals van deixar més de 200 morts a l'oest del Japó. L'agència meteorològica nipona estima que el tifó podria tocar terra a Shikoku, una de les illes més petites, abans de desplaçar-se cap a l'oest i arribar a Honshu i Osaka, que és la segona ciutat més gran del Japó.

No obstant això, està previst que el tifó acceleri el seu pas per la zona un cop toqui terra, el que minimitzaria la descàrrega de pluja al produir-se en un únic lloc. A Shikoku ja s'han registrat vents de fins a 166 quilòmetres per hora i podrien arribar als 216 quilòmetres per hora, segons els experts.

La cadena de televisió NHK ha indicat que uns 600 vols han estat cancel·lats. Algunes línies de ferri i tren també s'han vist afectades.

Japó s'ha enfrontat a un clima extrem des de principis de juliol, mes en què es van registrar temperatures altes i terribles inundacions i esllavissades. Fa dues setmanes, el tifó 'Cimarron' va passar per l'oest del país deixant fortes pluges abans d'arribar al mar.