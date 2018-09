Johnson titlla el pla de May per al Brexit de «victòria» de la UE

L'exministre d'Afers Estrangers britànic Boris Johnson va criticar obertament el pla per al Brexit de la primera ministra, Theresa May, perquè suposa ja de per si una «victòria» per a la UE que deixa al Regne Unit «un cogombre». Johnson va assenyalar en la seva columna al diari The Daily Telegraph que la posició inicial de negociació pactada dins el Govern britànic abans d'obrir el diàleg amb Brussel·les «suposa un desastre» per al Regne Unit. L'acord va suposar el 9 de juliol la dimissió de Johnson i la del ministre per al Brexit, David Davis.

«Em temo que és inevitable una victòria de la UE amb el Regne Unit estès a la lona amb dotze estrelles donant-li voltes sobre el cap», va argumentar Johnson en el seu primer article sobre el Brexit després de la seva dimissió. «El Regne Unit ha accedit a lliurar a la UE més de 40.000 milions de lliures dels diners dels contribuents a canvi de dos terços d'un cogombre. Ha anat a la batalla amb la bandera blanca onejant en el nostre carro de combat de capçalera», va explicar.