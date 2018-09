La justícia belga decidirà sobre Valtònyc el 17 de setembre

La justícia belga va decidir convocar el raper mallorquí Josep Miguel Arenas, conegut artísticament com Valtònyc –condemnat a Espanya per enaltir el terrorisme i injuriar el Rei en les lletres de les seves cançons– a una nova vista el proper 17 de setembre, data en la qual el magistrat haurà de decidir si accepta o no l'extradició.

El cantant va anunciar en una compareixença davant la premsa a la sortida del Palau de Justícia de Gant que es trobava satisfet per la decisió del jutge, i convençut que no es produirà l'extradició pels delictes més greus –enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona– perquè «no existeix la doble incriminació» al Codi Penal de tots dos països.