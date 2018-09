Un jutge ordena la detenció de Willy Toledo després de no presentar-se a declarar

El titular del Jutjat d'instrucció número 11 de Madrid ha ordenat la detenció de l'actor Willy Toledo després de no haver-se presentat en dues ocasions davant el magistrat per declarar per un presumpte delicte contra els sentiments religiosos, l'honor i la integritat moral, segons han confirmat fonts de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians.

L'entitat va denunciar davant la Fiscalia uns comentaris de l'actor en què va insultar Déu i la Verge públicament. A més, demanarà al jutge que analitzi les afirmacions en què suposadament justificava que durant la Guerra Civil s'afusellés gent i es cremessin esglésies perquè "alguna cosa deurien fer" per si podien constituir un delicte d'odi. En les dues ocasions anteriors que el va citar el jutge, Toledo ja va avançar que no es presentaria i que en tot cas l'haurien d'arrestar.