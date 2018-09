PP, PSOE i Ciutadans rebutgen investigar els àudios de Corinna, l'amiga del rei

La Mesa del Congrés, amb els vots del PP, el PSOE i Cs, ha rebutjat aquest dimarts tramitar la comissió d'investigació demanada a finals de juliol per Units Podem, ERC i el Grup Mixt sobre les suposades activitats irregulars del rei Joan Carles esmentades en una conversa gravada per l'excomissari José Manuel Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del monarca.

En aquella conversa gravada per Villarejo, actualment en presó preventiva pels delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals, l'amiga de l'ex-cap de l'Estat revelava que tenia comptes a Suïssa i cobrava comissions.

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, va proposar la idea d'aquesta investigació parlamentària al juliol i després van ser el diputat de Podem Rafael Mayoral i el d'En Comú Joan Mena els que van convidar la resta de grups a sumar-se a la iniciativa perquè sorgís amb tot el suport possible.

Les comissions d'investigació les poden sol·licitar dos grups parlamentaris o 70 diputats, una xifra a la qual Units Podem no arriba en solitari perquè té 67 escons. De seguida van avançar la seva disposició a signar la petició els vuit diputats del PDeCAT, els quatre de Compromís i els dos d'EH Bildu que, amb Units Podem, sumen 81 parlamentaris. Uns dies després s'hi va sumar ERC, amb la qual cosa la iniciativa es va registrar amb el suport de 90 diputats.

NO TÉ CAP ENCAIX CONSTITUCIONAL

Després del parèntesi estival, la iniciativa va ser examinada aquest dilluns per la Mesa del Congrés, que n'ha rebutjat la tramitació amb els vots del PP, el PSOE i Cs al·legant que no té cap encaix constitucional, conforme al criteri reiteradament expressat pels serveis jurídics amb què el Legislatiu controla l'Executiu espanyol, però no a la Prefectura de l'Estat, sobre la qual no té competències.

Al juliol, el PP i el PSOE ja havien unit les seves forces en l'òrgan de govern de la Cambra per frenar l'intent d'Units Podem que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero comparegués per explicar si pensava obrir una investigació sobre aquestes possibles irregularitats fiscals del monarca.