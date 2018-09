Torra s'obre a anar al Congrés però demana concreció

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Quim Torra, està obert a anar al Congrés, però ha demanat a la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, més detalls de com proposa que sigui aquesta compareixença, i l'ha convidat a contactar amb l'equip de Torra per abordar els detalls.

"La nostra reacció no és un 'no'. No ens tanquem, però volem saber més detalls. Què és el es vol fer? Estem oberts perfectament a escoltar tot allò que sigui debat i diàleg", ha exposat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

El Govern reacciona així a la proposta llançada per Pastor, que aquest dimarts ha convidat el president català a anar al Congrés "a dialogar amb la resta de forces polítiques sobre el sistema constitucional", una idea que la Generalitat veu poc concreta, i per això demana més informació.

Artadi ha preguntat a Pastor si, per exemple, planteja que la compareixença de Torra sigui en el marc un debat monogràfic sobre la situació de Catalunya en la qual s'abordi el dret a decidir i la "vulneració de drets" de la societat catalana.

Ha recordat que el Govern espanyol ja va proposar el 2017 al llavors president Carles Puigdemont que fos al Congrés per explicar els seus plans --va ser uns mesos abans de l'1-O i la declaració de independència--, però "no hi va haver acord" sobre el format de la compareixença.

Llavors es va proposar a Puigdemont comparèixer en comissió, un format que no va agradar al Govern i finalment va desestimar acudir; i a la fi d'octubre del mateix any, Puigdemont també va descartar acudir al Senat en el debat sobre l'aplicació del 155.



"Què pensa el govern?"

Artadi també ha destacat que la proposta d'acudir al Congrés surt d'una càrrec del PP, i ha recordat que ara és el PSOE qui governa, concloent que estaria bé saber "què pensa" l'executiu central de la invitació de Pastor a Torra.

Ha afegit que el plantejament de Pastor serà "molt benvingut" si suposa un viratge del PP cap a posicionaments més dialogants.