Balears Tanquen dues platges per abocaments d'aigües fecals

Les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí de Balears van ser ahir tancades al bany i senyalitzades amb bandera vermella per precaució després dels abocaments provocats per les intenses pluges de dilluns a la nit, en el cinquè tancament ordenat en menys d'un mes. Les pluges intenses de la tarda i nit de dilluns van produir un abocament d'aigües mixtes (pluvials i residuals) a l'estació impulsora del Baluard al torrent Gros, segons va informar l'Ajuntament de Palma.