La Fiscalia demana 9 anys de presó per a un doctor per un cas de nena robada

La Fiscalia va mantenir la seva petició de 11 anys de presó per al doctor Eduardo Vela en el primer judici d'un cas de nadó robat a Espanya. «És un cas clar de tràfic de nens, perquè quan agafes un nen, l'apartes de la seva família biològica i el dones a una altra al marge de la legalitat estem parlant de tràfic de nens», va defensar la fiscal en el seu informe final davant l'Audiència Provincial de Madrid, poc abans que el judici quedés vist per a sentència. La fiscal atribueix al doctor Vela, de 85 anys, un delicte de detenció il·legal pel qual reclama vuit anys de presó, i els delictes de suposició de part i falsedat en document oficial, pels quals sol·licita tres anys i multa. A més, reclama una indemnització de 350.000 per a l'afectada pels danys morals.

La representant del Ministeri Públic va incorporar una nova petició: que el tribunal activi una investigació contra la dona del metge per fals testimoni, en estimar que ha mentit al tribunal i que sap tant el que va succeir com, probablement, la identitat real dels pares de la víctima, Inés Madrigal.

Segons mantenen la Fiscalia i la pròpia afectada, que exerceix l'acusació particular, al juny de 1969, acabada néixer, Madrigal va ser apartada de la seva mare biològica i lliurada per Vela a una dona que no podia tenir fills , presentant-la a la documentació oficial com la mare real.

Per part seva, la periodista francesa Emilie Delphine va assegurar que el doctor Vela li va reconèixer el 2013 durant una xerrada amb càmera oculta a la seva consulta que havia regalat un nadó a la mare d'Inés Madrigal, la dona que l'ha portat davant la justícia.

«Inés no va pagar i li van regalar la nena». Aquesta frase li hauria dit Vela a la periodista a la consulta, on estava acompanyat de la seva dona, Adela Bermejo. El testimoni d'aquesta periodista és clau per sustentar l'acusació contra el metge, atès que la mare d'Inés Madrigal, Inés Pérez Pérez, va morir fa uns anys. La Sala va exhibir l'acarament que es va produir l'any 2013 entre Inés i el doctor Eduardo Vela, un cara a cara dur en què la dona li va dir «mentider».