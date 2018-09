Macron limita la remodelació del seu govern a dos canvis obligats

El president francès, Emmanuel Macron, va designar nous ministres de Transició Ecològica i Esport després de la sortida dels titulars de les dues carteres a l'última setmana, en el que representa la primera remodelació del seu gabinet des que va arribar a l'Elisi el maig de 2017. François de Rugy serà qui ocupi la cartera de Transició Ecològica que va deixar vacant dimarts passat Nicolas Hulot, que va anunciar per sorpresa la seva renúncia sense notificar prèviament la seva decisió ni a Macron ni al primer ministre, Edouard Philippe.

De Rugy era fins ara president de l'Assemblea Nacional i va formar part del partit Europa Ecologia Els Verds (EELV), que va abandonar el 2015 per crear el seu propi Partit Ecologista. El 2016, va entrar a formar part del grup socialista a l'Assemblea, arribant a convertir-se en vicepresident de la mateixa, però el 2017, després de la victòria de Macron a les presidencials, es va presentar a les legislatives com a candidat de la República en Marxa.

Per la seva banda, i a proposta del primer ministre, Roxana Maracineanu serà qui es faci càrrec des de la cartera d'Esport, després que la seva fins ara titular, Laura Flessel, dimitís ahir per «motius personals». Maracineanu, igual que la ministra sortint, té una dilatada trajectòria esportiva com a nedadora que la va portar a guanyar una medalla de plata a Sidney el 2000.

Encara que des de la intempestiva sortida de Hulot s'havia estudiat la possibilitat d'una remodelació més àmplia en el Govern i els mitjans esperaven més canvis després de la dimissió de Flessel, finalment Macron ha optat per no introduir més modificacions en el seu gabinet, que no té ni un any i mig d'existència.

Hulot va anunciar la seva dimissió durant una entrevista de ràdio i va explicar que havia madurat la idea durant l'estiu però no ho havia comentar ni a Macron ni a Philippe.