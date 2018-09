Un nou vídeo mostra imatges inèdites dels atemptats de l'11-S a Nova York

Els atemptats de l'11-S de Nova York tornen a l'actualitat gràcies a un vídeo inèdit que acaba de sortir a la llum.

El canal de Youtube WTCFO | AVideos ha publicat el vídeo, en el qual supervivents i membres d'equips d'emergència parlen just després dels atacs contra les Torres Bessones, a pocs dia que es compleixi el dissetè aniversari de l'atac.

L'autor de la gravació és Mark LaGanga, un reporter que l'11-S treballava per a la cadena de televisió CBS. El periodista va gravar com els equips d'emergència van treballar sobre el terreny després de l'atemptat, entre ràfegues de pols i runes. A més, es pot observar també com desenes de ciutadans fugen espantats.

Un dels moments més impactants són les imatges que mostren el moment exacte en què s'ensorra la torre nord.

El vídeo té una durada de mitja hora i ja acumula gairebé 2 milions de visualitzacions a Youtube.