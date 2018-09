PP i Cs frenen la intenció de Pedro Sánchez d'impedir que el Senat veti el camí del dèficit

El PP i Ciutadans van unir els seus vots perquè la Mesa del Congrés rebutgés tramitar per la via d'urgència i en lectura única la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària presentada per PSOE i Units Podem per impedir un veto irreversible del Senat al camí del dèficit. Aquesta reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària va ser registrada a l'agost pel PSOE, Units Podem, Esquerra Republicana (ERC) i Compromís i pretén tornar al mecanisme que va fixar el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero perquè el possible veto del Senat al sostre de despesa i la senda de dèficit no sigui irreversible, sinó que pugui ser aixecat pel Congrés per majoria simple. Per aconseguir que s'aprovi aviat i així accelerar la presentació d'uns nous Pressupostos, el PSOE i Units Podem van demanar que la reforma es tramités pel procediment d'urgència, fet que suposa escurçar els terminis a la meitat, i en lectura única, el que implica solucionar tots els debats en un Ple del Congrés, sense passar per ponència ni comissió.

En la seva primera reunió després del parèntesi estival, la Mesa del Congrés va admetre a tràmit la proposició de llei, però va rebutjar aquesta tramitació d'urgència. Ciutadans ja havia manifestat la seva oposició a la tramitació exprés de la reforma i fins i tot el partit de la formació taronja, Albert Rivera, es va mostrar disposat a donar suport a la iniciativa sempre que es tramités per la via ordinària com un projecte de llei.

El vicepresident primer del Congrés, Nacho Prendes, de Cs, es va felicitar per la decisió de la Mesa destacant la necessitat d'«abandonar aquesta via permanent dels 'cops de decret', i els procediments antidemocràtics». Segons la seva opinió, aquesta reforma s'ha de tramitar «per la via ordinària, sense furtar drets al Parlament i donant veu a tothom». «La sol·licitud d'urgència era una via excepcional i antidemocràtica», va destacar. Paral·lelament, la portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, va acusar el PSOE de no respectar el procediment legislatiu en intentar tramitar per la via d'urgència la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària. Montserrat va acusar el Govern del PSOE de prepotència, de voler «disminuir la qualitat democràtica» i fer «desaparèixer» les institucions que no controla, com en aquest cas el Congrés.

Per part seva, el PSOE i Units Podem van coincidir a acusar la majoria que formen PP i Ciutadans a la Mesa del Congrés i la seva presidenta, Ana Pastor, de practicar el «filibusterisme polític» en impedir que es tramiti per la via d'urgència i en lectura única la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària que busca eliminar el caràcter irreversible del veto del Senat al sostre de despesa i la senda del dèficit. La portaveu del Grup Socialista, Adriana Lastra, va acusar Pastor d'utilitzar les institucions «en benefici partidista» sense fer cas de l'informe dels lletrats que donava la possibilitat d'acceptar la tramitació exprés. Lastra va advertir a PP i Ciutadans que la Mesa de la Cambra, on sumen majoria, és l'«òrgan de govern i qualificació» del Congrés, però no «l'òrgan polític». Aquestes dues formacions al·leguen que la proposició de llei dels socialistes no pot ser tramitada per la via d'urgència i en lectura única i exigeix una tramitació més pausada.

Així les coses, la portaveu del Grup Socialista va confirmar que aquesta reforma serà la primera proposició de llei que portarà el PSOE al Ple del Congrés a la primera oportunitat que tinguin, és a dir, en la setmana del 17 de setembre. I un cop presa en consideració, tornaran a demanar la seva tramitació urgent i en lectura única.