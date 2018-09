Presenten càrrecs per corrupció contra el número dos de Lula da Silva

La Fiscalia de l'estat brasiler de Sao Paulo ha presentat càrrecs de corrupció contra l'exalcalde Fernando Haddad, company de fórmula electoral de Luiz Inácio Lula da Silva i «pla B» del Partit dels Treballadors (PT) per a les eleccions d'octubre. La Fiscalia dubta, en concret, d'uns pagaments de deutes relatius a la campanya electoral de Haddad el 2012. Aquests pagaments, valorats en uns 620.000 euros, van ser realitzats l'any següent per la constructora UTC Participacoes a una empresa que va imprimir material per a la campanya. Hores abans, Haddad havia assegurat que presentarà un recurs per demanar al Tribunal Superior Electoral del país que reverteixi la decisió presa contra Lula, els anuncis de campanya del qual han estat prohibits. El número dos de l'expresident brasiler va afegir que presentarà un nou recurs davant Nacions Unides.