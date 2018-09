Cifuentes demana una excedència de dos anys a la Complutense

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes ha sol·licitat a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), on té una plaça de funcionària, una excedència voluntària de dos anys. L'exdirigent madrilenya, que va dimitir fa uns mesos després de la polèmica del màster, es va agafar l'excedència a l'agost després que al juny i després de sol·licitar la seva reincorporació a la universitat, demanés un permís de tres mesos.

El passat 9 de maig, Cifuentes va sol·licitar la seva reincorporació al seu lloc a la Complutense, per donar per acabat el seu període d'excedència per exercici de càrrec públic, després de renunciar a la seva acta de diputada a l'Assemblea de Madrid. El 25 d'abril va dimitir com a presidenta autonòmica. Després de conèixer la seva intenció de tornar al seu lloc, estudiants d'aquesta universitat es van manifestar al Rectorat de la Complutense per protestar contra la seva reincorporació.

Per altra banda, el curs en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) va començar ahir amb l'Institut de Dret Públic (IDP) ja sense activitat acadèmica després que la institució decidís abans de l'estiu extingir el centre dirigit en el seu dia pel catedràtic Enrique Álvarez Conde, ara imputat en el cas del màster de Cristina Cifuentes. Dins el procés de regeneració que està fent la URJC, pel que fa a l'IDP no queden ni títols ni alumnes. El centre no té cap tipus d'activitat acadèmica tot i que es manté per poder accedir a tota la documentació.