El conservador Weber es postula per presidir la Comissió Europea

El conservador alemany i líder del Partit Popular Europeu (PPE) al Parlament Europeu, Manfred Weber, va anunciar formalment que vol ser el proper cap de llista de la seva família política per a les eleccions europees de maig de 2019 i candidat a presidir la Comissió Europea. «Contribuiré a retornar Europa als pobles europeus i a restablir el vincle entre els ciutadans i la Unió Europea», va anunciar Weber primer en un missatge a través del seu compte de Twitter i més tard en una compareixença davant la premsa sense preguntes.

El polític bavarès va traslladar la seva decisió als seus col·legues del grup del PPE en una reunió a Brussel·les, després de setmanes de converses i contactes per avaluar les seves possibilitats. «Europa necessita un nou inici i més democràcia», va afegir, després d'anunciar el seu desig de ser el cap de llista del PPE a succeir Jean-Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea .

Weber considera que la UE es troba davant d'una «cruïlla» i que les properes eleccions europees serviran per «decidir el futur» del bloc, davant de les «amenaces» que hi ha sobre la Unió Europea tant des de l'exterior, va dir, com «des de dins» per «radicals» i antieuropeus.

«Europa ha de reafirmar-se i defensar els seus valors. El repte és la supervivència del model europeu de societat», va assenyalar, per després avisar que «no es pot seguir com abans», que aspira a «obrir un nou capítol» per a la Unió.