Una explosió de gas en una casa al centre de Burgos causa cinc ferits

Cinc persones van haver de ser ateses després d'una explosió de gas registrada a primera hora d'ahir en un habitatge unifamiliar a Burgos. El succés va tenir lloc poc després de les nou del matí, quan nombrosos veïns de la zona van trucar a emergències alertant de l'explosió, fet després del qual es va mobilitzar tot el personal del Parc de Bombers de la ciutat, així com agents de Policia Nacional i Policia Local i personal sanitari, que es va desplaçar fins al lloc en diverses ambulàncies i una UVI mòbil. Després d'arribar a la zona, una forta olor de gas va obligar els cossos de seguretat a acordonar diversos carrers veïns al de l'habitatge afectat, així com a desallotjar la zona davant una altra possible explosió.

Les runes de l'habitatge, així com les de la casa del costat, que presenta fortes destrosses, van impactar contra les façanes i les teulades d'altres immobles propers, mentre que altres van patir seriosos danys a finestres i portes. En un primer moment, el personal sanitari va atendre un home, resident a l'habitatge més afectat, amb cremades al cos, essent traslladat en ambulància a l'Hospital Universitari de Burgos. De forma simultània, es va localitzar entre les runes una jove de 23 anys, també traslladada a l'hospital.