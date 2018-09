Iglesias no mantindrà el suport al Govern si aplica l'article 155

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, entén que seria «molt difícil» mantenir el suport al Govern si Pedro Sánchez decidís aplicar de nou l'article 155 de la Constitució a Catalunya i veu «una barbaritat» que pugui haver-hi condemnes per rebel·lió o sedició als líders independentistes. El líder de Podem va assegurar que «per sort hem sortit de l'escenari d'aplicació del 155, encara que a alguns del PP i Ciutadans els agradaria tornar-hi».

«No estaríem a favor de tornar a aplicar l'article 155», va afirmar Iglesias, que va recordar que «fa poc més d'un any Margarita Robles deia que mai donaria suport a l'aplicació del 155. Això no ha ajudat Espanya ni Catalunya i continuarem apostant pel diàleg». El secretari general de Podem entén que «hi ha coses que han canviat a Catalunya» des de la moció de censura del mes de juliol. «Per començar, les forces polítiques que es van comprometre a l'unilateralisme han participat en un canvi de Govern a Espanya. I crec que no estan en una estratègia unilateral, tot i que es diguin moltes coses».

«Estem en una fase en què de vegades es diuen coses que contribueixen a crear tensió, però crec que en la via dels fets estem en un altre escenari, en el qual s'ha normalitzat que l'administració catalana i la de l'estat demanin reunir-se i tenir una relació sensata», va assenyalar.

La seva tesi és la de «no posar més llenya al foc», encara que «són enormement irresponsables algunes declaracions del senyor Torra i també la baralla per l'espai de l'extrema dreta que estan tenint PP i Ciutadans». «Veure Albert Rivera, que fa temps volia ser president del Govern, com a cap dels encaputxats, o que hi hagi hagut situacions de violència contra periodistes en manifestacions convocades per Ciutadans, no contribueix a una solució dialogada», va assegurar Iglesias.

El secretari general de Podem mantindrà avui a La Moncloa la seva primera reunió oficial amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i en ella espera aconseguir el seu compromís per desenvolupar una agenda de mesures econòmiques i socials, a canvi de garantir el suport de la seva formació als Pressupostos Generals de l'Estat i a l'activitat de l'Executiu en aquest nou curs polític.

En concret, el líder de Podem marcarà com a prioritats en aquesta reunió la necessitat de regular el mercat del lloguer i de posar en marxa mesures per garantir «pensions dignes» mitjançant la seva revaloració amb l'IPC, l'aplicació de la llei de dependència, revertir les retallades en Sanitat del PP o facilitar material escolar gratuït en les etapes que són obligatòries.

Abaixar els lloguers



«Estem disposats a cogovernar al Parlament? Sí, però per això han d'abaixar els lloguers, intervenir sobre el mercat immobiliari, les pensions s'han de revaloritzar, el material escolar ha de ser gratuït, cal acabar amb el copagament. Si el Govern està disposat a parlar per avançar en aquests assumptes, llavors estem disposats a ser socis i cogovernar», va explicar Iglesias dilluns passat en una entrevista a Telecinco, en la que va ser la seva primera intervenció pública després del naixement fa dos mesos dels seus bessons de forma prematura.